Овечкин и Кучеров сохранили 1-е место в гонке российских снайперов, обойдя Капризова

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который завершился несколько минут назад победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Также голом отметился другой российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, поразивший ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в параллельной встрече 2:3 ОТ.
Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в активе Кучерова и Овечкина стало по 24 заброшенных шайбы в текущей регулярке, благодаря чему они оторвались от форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова по голам в этом сезоне, сместив его на вторую строчку российского снайперского списка. В активе Капризова — 23 гола.
На третьем месте идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», забивший 22 гола.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ
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