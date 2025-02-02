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Овечкин и Кучеров сохранили 1-е место в гонке российских снайперов, обойдя Капризова

Овечкин и Кучеров сохранили 1-е место в гонке российских снайперов, обойдя Капризова
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который завершился несколько минут назад победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Также голом отметился другой российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, поразивший ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в параллельной встрече 2:3 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Чернак, Гонсалвес) – 25:39     1:1 Боквист (Барзал, Хольмстрём) – 38:16     1:2 Палмьери (Цыплаков) – 46:41     2:2 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 59:13     2:3 Деанджело (Хорват, Хольмстрём) – 60:33    

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в активе Кучерова и Овечкина стало по 24 заброшенных шайбы в текущей регулярке, благодаря чему они оторвались от форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова по голам в этом сезоне, сместив его на вторую строчку российского снайперского списка. В активе Капризова — 23 гола.

На третьем месте идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», забивший 22 гола.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ

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