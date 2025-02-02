Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 17 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 17 шайб.

Теперь на счету россиянина 24 гола и 14 результативных передач в 36 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1462 матчах, забив 877 голов и сделав 711 результативных передач.

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