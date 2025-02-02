Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 17 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 17 шайб.
Теперь на счету россиянина 24 гола и 14 результативных передач в 36 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1462 матчах, забив 877 голов и сделав 711 результативных передач.
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