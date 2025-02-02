Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» укрепил лидерство в регулярном чемпионате НХЛ, увеличив отрыв от «Вашингтона»

«Виннипег» укрепил лидерство в регулярном чемпионате НХЛ, увеличив отрыв от «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил в овертайме лидеру Западной конференции — «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

После этой победы «Виннипег» набрал 77 очков и укрепил лидерство в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, опережая «Вашингтон Кэпиталз» (75) на два очка. Также «Виннипег» уверенно лидирует в Западной конференции и Центральном дивизионе. «Кэпиталз» занимает первую строчку на Востоке и в Столичном дивизионе.

С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:

Турнирная таблица НХЛ

В следующей встрече 5 февраля «Кэпиталз» встретятся дома с «Флоридой Пантерз», а «Виннипег» сыграет на своём льду с «Каролиной Харрикейнз».

Отметим, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этой игре заброшенной шайбой.

Материалы по теме
Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 17 шайб до рекорда Гретцки
Материалы по теме
«Придётся звонить психотерапевту». Все 11 вратарей, которым забивали и Овечкин, и Гретцки
«Придётся звонить психотерапевту». Все 11 вратарей, которым забивали и Овечкин, и Гретцки

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android