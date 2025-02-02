«Виннипег» укрепил лидерство в регулярном чемпионате НХЛ, увеличив отрыв от «Вашингтона»

В ночь с 1 на 2 февраля в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил в овертайме лидеру Западной конференции — «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ).
После этой победы «Виннипег» набрал 77 очков и укрепил лидерство в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, опережая «Вашингтон Кэпиталз» (75) на два очка. Также «Виннипег» уверенно лидирует в Западной конференции и Центральном дивизионе. «Кэпиталз» занимает первую строчку на Востоке и в Столичном дивизионе.
С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:
В следующей встрече 5 февраля «Кэпиталз» встретятся дома с «Флоридой Пантерз», а «Виннипег» сыграет на своём льду с «Каролиной Харрикейнз».
Отметим, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этой игре заброшенной шайбой.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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