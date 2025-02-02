Александр Овечкин отреагировал на свой гол «Виннипегу», переведший матч в овертайм

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который завершился недавно победой гостей в овертайме со счётом 5:4. После матча капитан «столичных» прокомментировал свою шайбу.

«Первый период был каким-то немного боязливым, не решались что-то делать на льду. Но во втором уже было видно, что мы расслабились, больше контролировали шайбу. Это была игра в стиле плей-офф. Много борьбы, много силовых приёмов, не так много удалений», — заявил Овечкин в интервью после матча.

Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.

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