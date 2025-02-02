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Александр Овечкин отреагировал на свой гол «Виннипегу», переведший матч в овертайм

Александр Овечкин отреагировал на свой гол «Виннипегу», переведший матч в овертайм
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который завершился недавно победой гостей в овертайме со счётом 5:4. После матча капитан «столичных» прокомментировал свою шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

«Первый период был каким-то немного боязливым, не решались что-то делать на льду. Но во втором уже было видно, что мы расслабились, больше контролировали шайбу. Это была игра в стиле плей-офф. Много борьбы, много силовых приёмов, не так много удалений», — заявил Овечкин в интервью после матча.

Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.

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