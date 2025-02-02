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Овечкин сократил отставание от Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ до двух очков

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс», ещё на шаг приблизился к топ-11 лучших бомбардиров НХЛ.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Таким образом, Овечкин набрал своё 1588-е (877+711) очко в лиге и сократил отставание от 11-го места Фила Эспозито (1590) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до двух очков. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 баллов.

Среди действующих игроков лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1655 очками в активе.

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