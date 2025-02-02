Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео гола Овечкина от синей линии, переведшего матч с «Виннипегом» в овертайм

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который завершился недавно победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Россиянин совершил бросок от синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Овечкина этот гол стал 877-м за карьеру в Национальной хоккейной лиги. В текущем сезоне российский нападающий стал втором 24 шайб и 14 результативных передач.

Капитан «столичных» вместе с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым возглавляют список лучших российских снайпером текущей регулярки.

Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота