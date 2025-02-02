«Это было весело». Александр Овечкин — о поражении в овертайме от «Виннипега»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который недавно завершился победой гостей в овертайме со счётом 5:4. После матча капитан «столичных» прокомментировал исход встречи.

«Две лучшие команды играли, и это была настоящая борьба. Игра была тяжёлой в обеих зонах. Думаю, в третьем периоде у нас было много шансов, но мы пошли в овертайм и проиграли. Игра была хорошая. Две лучшие команды играли. Это было весело», — заявил Овечкин в интервью после матча.

После этого матча «Вашингтон» продолжает лидировать на Востоке с 75 очками, а «Виннипег» идёт первым на Западе — 77 очков.

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