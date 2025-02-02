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В НХЛ назвали дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

В НХЛ назвали дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ), в котором российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин отметился голом, назвали дату, когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

Так, после данной встречи средний показатель Овечкина по голам за матч в текущем сезоне составляет 0,67. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 13 апреля во время домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс».

Отметим, до данного матча средний показатель голов Овечкина по голам в текущей регулярке был 0,66. Между Гретцки и Овечкиным на данный момент 17 шайб.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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