В НХЛ назвали дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
Поделиться
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ), в котором российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин отметился голом, назвали дату, когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
Так, после данной встречи средний показатель Овечкина по голам за матч в текущем сезоне составляет 0,67. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 13 апреля во время домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс».
Отметим, до данного матча средний показатель голов Овечкина по голам в текущей регулярке был 0,66. Между Гретцки и Овечкиным на данный момент 17 шайб.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
Комментарии
- 2 февраля 2025
-
08:05
-
08:01
-
07:53
-
06:58
-
06:45
-
06:38
-
06:34
-
06:07
-
05:59
-
05:54
-
05:42
-
05:33
-
05:31
-
05:29
-
03:53
-
03:05
-
03:01
-
02:29
-
01:25
-
00:06
- 1 февраля 2025
-
23:56
-
23:48
-
23:24
-
22:51
-
22:35
-
22:06
-
21:45
-
21:45
-
21:34
-
21:16
-
21:09
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:35