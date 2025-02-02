В НХЛ назвали дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ), в котором российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин отметился голом, назвали дату, когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках.

Так, после данной встречи средний показатель Овечкина по голам за матч в текущем сезоне составляет 0,67. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 13 апреля во время домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс».

Отметим, до данного матча средний показатель голов Овечкина по голам в текущей регулярке был 0,66. Между Гретцки и Овечкиным на данный момент 17 шайб.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси