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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 февраля
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В ночь на 2 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Слаггерт (Донато) – 00:07     1:1 Гаджович (Грир, Миккола) – 05:28     2:1 Райнхарт (Барков, Экблад) – 10:19     3:1 Ткачук (Райнхарт, Вераге) – 36:29     4:1 Родригес (Лунделль) – 40:10     5:1 Вераге (Райнхарт, Барков) – 49:37 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Макэвой (Заха, Пастрняк) – 10:21 (pp)     1:1 Миллер (Панарин) – 10:55     2:1 Пастрняк (Пойтрас, Карло) – 17:09     3:1 Койл (Пик, Маршан) – 23:39     4:1 Заха (Линдхольм, Маршан) – 37:10 (pp)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 40:35 (pp)     5:2 Пастрняк (Пойтрас) – 41:21     5:3 Бродзински (Линдгрен, Борген) – 50:47     6:3 Пастрняк (Гики) – 56:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Норрис (Сандерсон, Зуб) – 18:01 (sh)     2:0 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 27:38     3:0 Амадио (Грейг, Пинто) – 28:45     4:0 Сандерсон (Батерсон, Штюцле) – 40:38 (pp)     5:0 Ткачук (Жиру, Батерсон) – 41:37 (pp)     6:0 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 42:52 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Таварес) – 06:32     0:2 Нис – 09:08 (pp)     0:3 Макманн (Райлли, Доми) – 12:50 (pp)     1:3 Бушар (Кулак, Арвидссон) – 31:27     1:4 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 40:18     2:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 46:04     3:4 Перри (Кулак, Драйзайтль) – 51:33    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Чернак, Гонсалвес) – 25:39     1:1 Боквист (Барзал, Хольмстрём) – 38:16     1:2 Палмьери (Цыплаков) – 46:41     2:2 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 59:13     2:3 Деанджело (Хорват, Хольмстрём) – 60:33    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Томасино (Карлссон, Летанг) – 10:00     2:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 30:43     3:0 Раст (Ракелль, Кросби) – 57:59    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Котканиеми (Уокер, Гостисбер) – 15:22     1:1 Дано – 17:57     1:2 Мур (Дано, Гавриков) – 21:03     1:3 Фиала (Байфилд, Даути) – 36:58     2:3 Робинсон (Бёрнс, Славин) – 45:44     2:4 Фиала (Байфилд) – 51:40    

Одна игра продолжается в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
0 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Фишер, Шайн) – 08:27     0:2 Эдвинссон (Берггрен, Сёдерблом) – 19:14    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 75 очков после 52 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 77 очками после 54 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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