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Пастрняк обошёл Могильного по числу хет-триков среди игроков не из Северной Америки

Пастрняк обошёл Могильного по числу хет-триков среди игроков не из Северной Америки
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил свой 18-й хет-трик в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по данному показателю Пастрняк выше на шестое место среди игроков не из Северной Америки, обойдя Александра Могильного (17). Лидером является российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 31 хет-триком в НХЛ. Отметим, что на четвёртой позиции располагается Павел Буре (20).

Фото: NHL

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Макэвой (Заха, Пастрняк) – 10:21 (pp)     1:1 Миллер (Панарин) – 10:55     2:1 Пастрняк (Пойтрас, Карло) – 17:09     3:1 Койл (Пик, Маршан) – 23:39     4:1 Заха (Линдхольм, Маршан) – 37:10 (pp)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 40:35 (pp)     5:2 Пастрняк (Пойтрас) – 41:21     5:3 Бродзински (Линдгрен, Борген) – 50:47     6:3 Пастрняк (Гики) – 56:38    
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