Пастрняк обошёл Могильного по числу хет-триков среди игроков не из Северной Америки

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил свой 18-й хет-трик в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по данному показателю Пастрняк выше на шестое место среди игроков не из Северной Америки, обойдя Александра Могильного (17). Лидером является российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 31 хет-триком в НХЛ. Отметим, что на четвёртой позиции располагается Павел Буре (20).

Фото: NHL

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.