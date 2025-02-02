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Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов одной франшизе

Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов одной франшизе
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс», обновил рекорд НХЛ по голам в ворота одной франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

Овечкин забил свой 56-й гол в ворота франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трешэрз», что является его самым высоким показателем против любого клуба и самым большим показателем среди всех игроков в матчах с командами одной франшизы.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4.

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