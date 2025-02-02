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Адмирал — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:00 мск

«Адмирал» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:00 мск
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Сегодня, 2 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Адмирал» после 50 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 50 очков за 49 встреч.

Это будет третья встреча команд в сезоне. В двух предыдущих матчах сильнее была «Сибирь».

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