Пол Морис стал четвёртым тренером в истории НХЛ, кто одержал 900 побед

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» одержал свою 900-ю победу в рамках Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Морис стал четвёртым тренером в истории лиги, кто одержал 900 побед. Ранее этого результата достигли Барри Тротц (914), Джоэль Кенневилль (969) и Скотти Боумэн (1244).

Отмечается, что Морис одержал 384 победы с франшизой «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс», 315 — с «Виннипег Джетс», 125 — с «Флоридой Пантерз» и 76 — с «Торонто Мэйпл Лифс».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе. «Флорида» одержала победу со счётом 5:1.