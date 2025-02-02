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Пол Морис стал четвёртым тренером в истории НХЛ, кто одержал 900 побед

Пол Морис стал четвёртым тренером в истории НХЛ, кто одержал 900 побед
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» одержал свою 900-ю победу в рамках Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Морис стал четвёртым тренером в истории лиги, кто одержал 900 побед. Ранее этого результата достигли Барри Тротц (914), Джоэль Кенневилль (969) и Скотти Боумэн (1244).

Отмечается, что Морис одержал 384 победы с франшизой «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс», 315 — с «Виннипег Джетс», 125 — с «Флоридой Пантерз» и 76 — с «Торонто Мэйпл Лифс».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе. «Флорида» одержала победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Слаггерт (Донато) – 00:07     1:1 Гаджович (Грир, Миккола) – 05:28     2:1 Райнхарт (Барков, Экблад) – 10:19     3:1 Ткачук (Райнхарт, Вераге) – 36:29     4:1 Родригес (Лунделль) – 40:10     5:1 Вераге (Райнхарт, Барков) – 49:37 (pp)    
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