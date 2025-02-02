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Никита Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по необычному показателю

Никита Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по необычному показателю
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» на последней минуте третьего периода забросил шайбу, которая сравняла счёт во встрече.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров забросил шайбу, которая сравняла счёт на последней минуте третьего игрового отрезка, в третий раз за карьеру. По данному показателю Никита вышел на второе место в истории «молний», сравнявшись с российским форвардом Александром Селивановым. Рекорд «Тампы» принадлежит Стивену Стэмкосу (5).

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Амали-Арены» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором одержали гости со счётом 3:2 по итогам овертайма.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Чернак, Гонсалвес) – 25:39     1:1 Боквист (Барзал, Хольмстрём) – 38:16     1:2 Палмьери (Цыплаков) – 46:41     2:2 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 59:13     2:3 Деанджело (Хорват, Хольмстрём) – 60:33    
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