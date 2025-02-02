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За час до начала матча «Адмирал» — «Сибирь» на «Фетисов-Арене» отключили электричество

За час до начала матча «Адмирал» — «Сибирь» на «Фетисов-Арене» отключили электричество
Аудио-версия:
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Сегодня, 2 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Начало встречи на стадионе «Фетисов-Арена» запланировано на 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщают пресс-службы «Адмирала» и «Сибири», на «Фетисов-Арене» сейчас отсутствует электричество в связи с аварией на линии электропередач. Клуб из Владивостока заявил, что запуск людей на стадион откладывается до момента устранения неполадок.

«Адмирал» после 50 встреч расположился на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 50 очков за 49 встреч.

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