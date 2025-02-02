Сидни Кросби вышел на пятое место по количеству сезонов с 40+ передачами в НХЛ
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забросил шайбу и отдал результативную передачу. В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Томасино (Карлссон, Летанг) – 10:00 2:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 30:43 3:0 Раст (Ракелль, Кросби) – 57:59
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби записал на свой счёт 16-й сезон в НХЛ, где отдал 40 и более передач. По данному показателю форвард вышел на пятое место в истории лиги, сравнявшись с Марселем Дионном и Никласом Лидстрёмом. Больше Кросби таких сезонов имеют Уэйн Гретцки (19), Рон Фрэнсис (19), Горди Хоу (18) и Рэй Бурк (17).
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