Сидни Кросби вышел на пятое место по количеству сезонов с 40+ передачами в НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забросил шайбу и отдал результативную передачу. В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби записал на свой счёт 16-й сезон в НХЛ, где отдал 40 и более передач. По данному показателю форвард вышел на пятое место в истории лиги, сравнявшись с Марселем Дионном и Никласом Лидстрёмом. Больше Кросби таких сезонов имеют Уэйн Гретцки (19), Рон Фрэнсис (19), Горди Хоу (18) и Рэй Бурк (17).