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«Это была сумасшедшая игра». Защитник «Виннипега» Моррисси — о победе над «Вашингтоном»

«Это была сумасшедшая игра». Защитник «Виннипега» Моррисси — о победе над «Вашингтоном»
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Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси прокомментировал победную гостевую встречу с «Вашингтон Кэпиталз».

«Это была сумасшедшая игра. Происходило много странных вещей, много голов. Очевидно, что обе команды славятся своей результативностью и оборонительной игрой. На арене была отличная энергетика, было приятно выстоять и набрать два очка», — приводит слова Моррисси ESPN.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

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