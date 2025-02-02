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Расписание матчей ВХЛ на 2 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 2 февраля 2025 года
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Сегодня, 2 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Кристалл
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Дизель
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющее 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 47 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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