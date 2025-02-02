Расписание матчей ВХЛ на 2 февраля 2025 года

Сегодня, 2 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался ХК Норильск Норильск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Кристалл Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Дизель Пенза Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК Буран Воронеж Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющее 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 47 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.