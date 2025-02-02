Вратарь «Барыса» Юхан Маттссон сыграет впервые с октября 2024 года

Сегодня, 2 февраля, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду астанинский «Барыс». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:30 мск.

За казахстанский клуб впервые с 5 октября 2024 года сыграет шведский голкипер Юхан Маттссон. Вратарь в начале октября провёл встречу с «Авангардом» (0:4).

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Маттссон провёл семь матчей, в которых отразил 87,9% бросков с коэффициентом надёжности 4,05. Напомним, ранее казахстанский клуб расстался с большинством легионеров команды.

«Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 28 очков после 51 игры.