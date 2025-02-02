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Клуб НХЛ «Кингз» отреагировал на слухи об обмене звезды НБА Дончича в «Лейкерс»

Клуб НХЛ «Кингз» отреагировал на слухи об обмене звезды НБА Дончича в «Лейкерс»
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Пресс-служба американской команды «Лос-Анджелес Кингз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в социальных сетях опубликовала сообщение на фоне слухов об обмене 25-летнего словенского баскетболиста команды НБА «Даллас Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», приложив фотографию Луки со звёздным игроком «Кингз» Анже Копитаром.

«Два лучших словенских спортсмена за всё время прямо сейчас в Лос-Анджелесе», — написала пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ночь на 2 февраля авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В Даллас, в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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