Начало матча «Адмирал» — «Сибирь» отложено из-за отсутствия электричества

Сегодня, 2 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Начало встречи на стадионе «Фетисов-Арена» было запланировано на 10:00 мск, однако игра отложена из-за отсутствия электричества.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Отмечается, что время старта игры будет сообщено позже.

«Адмирал» после 50 встреч расположился на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 50 очков за 49 встреч.