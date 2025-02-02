Начало матча «Адмирал» — «Сибирь» перенесено на 11:15 мск
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Сегодня, 2 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Из-за проблем с отсутствием электричества начало встречи было перенесено на 11:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Адмирал
Владивосток
Остановлен
0 : 0
Сибирь
Новосибирская область
«Адмирал» после 50 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.
«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 50 очков за 49 встреч.
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