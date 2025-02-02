Начало матча «Адмирал» — «Сибирь» перенесено на 11:15 мск

Сегодня, 2 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Из-за проблем с отсутствием электричества начало встречи было перенесено на 11:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Адмирал» после 50 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 50 очков за 49 встреч.