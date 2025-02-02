А. Коваленко: ИИХФ для начала вернёт юниорские и молодёжные сборные России

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил вероятность возвращения сборных России на международные соревнования.

— Было бы здорово, если бы ИИХФ не тянула резину и приняла бы положительное решение. Не исключаю, что, скажем так, для разведки и раскачки начнут с возвращения юниорских и молодёжных сборных.

— Как оцениваете такую вероятность?

— Она есть. Не случайно в последнее время и в Европе пошли разговоры о том, что сборные России пора возвращать. Для меня показатель — заявление шведов, которые при всей их русофобии сказали, что не будут бойкотировать турниры с участием наших сборных. Значит, такую же позицию могут занять и финны, а это главные наши противники в ИИХФ.

Думаю, что в ближайшие годы запрет на сборную России ИИХФ однозначно снимет. И те чиновники, которые его вводили, должны потерять свои посты, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля.