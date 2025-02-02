Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: ИИХФ для начала вернёт юниорские и молодёжные сборные России

А. Коваленко: ИИХФ для начала вернёт юниорские и молодёжные сборные России
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил вероятность возвращения сборных России на международные соревнования.

— Было бы здорово, если бы ИИХФ не тянула резину и приняла бы положительное решение. Не исключаю, что, скажем так, для разведки и раскачки начнут с возвращения юниорских и молодёжных сборных.

— Как оцениваете такую вероятность?
— Она есть. Не случайно в последнее время и в Европе пошли разговоры о том, что сборные России пора возвращать. Для меня показатель — заявление шведов, которые при всей их русофобии сказали, что не будут бойкотировать турниры с участием наших сборных. Значит, такую же позицию могут занять и финны, а это главные наши противники в ИИХФ.

Думаю, что в ближайшие годы запрет на сборную России ИИХФ однозначно снимет. И те чиновники, которые его вводили, должны потерять свои посты, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это вопрос вообще не про хоккей». Вайсфельд о возможном допуске России на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android