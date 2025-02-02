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КХЛ выступила с заявлением по поводу переноса начала игры «Адмирал» — «Сибирь»

Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу переноса начала игры «Адмирал» — «Сибирь» из-за проблем с отсутствием электричества.

«Начало матча «Адмирал» – «Сибирь» было отложено из-за аварии на линии электропередач. В настоящее время неполадки устранены, «Фетисов Арена» открыта для доступа болельщиков. Старт игры запланирован на 18:15 по местному времени (11:15 мск).

КХЛ совместно с клубом и всеми службами, задействованными при проведении матча, оперативно среагировали на ситуацию и были выполнены процедуры для её решения», — сказано в заявлении лиги.

«Адмирал» после 50 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 50 очков за 49 встреч.