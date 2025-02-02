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Карбери назвал положительные моменты в игре «Вашингтона» после поражения от «Виннипега»

Карбери назвал положительные моменты в игре «Вашингтона» после поражения от «Виннипега»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» в овертайме. В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

«Сравнять счёт и забить четыре гола этой команде и этому вратарю — это позитив, который мы вынесем из этой игры. Однако мы могли бы сыграть лучше во многих других аспектах, чтобы выиграть в основное время. Мы просто этого не сделали.

И в самом конце мы совершаем глупую ментальную ошибку в овертайме и позволяем Моррисси забить, что нетипично. Это не про нас», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

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