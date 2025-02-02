Карбери назвал положительные моменты в игре «Вашингтона» после поражения от «Виннипега»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» в овертайме. В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4.
«Сравнять счёт и забить четыре гола этой команде и этому вратарю — это позитив, который мы вынесем из этой игры. Однако мы могли бы сыграть лучше во многих других аспектах, чтобы выиграть в основное время. Мы просто этого не сделали.
И в самом конце мы совершаем глупую ментальную ошибку в овертайме и позволяем Моррисси забить, что нетипично. Это не про нас», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
- 2 февраля 2025
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