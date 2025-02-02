Касатонов: независимо от рекорда Овечкин всегда будет играть на команду

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов ответил на вопрос, будет ли влиять на игру «Вашингтон Кэпиталз» погоня российского капитана клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Будет ли рекорд влиять на исход нынешнего плей-офф?

– Конечно, любой результат и тем более такой рекорд зависит от слаженной и отличной работы всего менеджмента клуба, тренерского штаба, игроков. Чем больше Саша забивает, тем лучше играет команда. История знает и обратные примеры, но здесь не тот случай. Путь к рекорду идёт всем на пользу.

Но я хочу отдельно отметить, что Саша независимо от рекорда всегда играл и будет играть на команду, благо его талант и гены родителей-спортсменов ему позволяют это делать во всей красе. И кто бы что-то сейчас ни говорил про шайбы в пустые ворота, Саша – командный игрок и всегда выберет то решение, которое важно для команды в конкретный игровой момент, — приводит слова Касатонова «Спорт день за днём».