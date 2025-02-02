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Касатонов: независимо от рекорда Овечкин всегда будет играть на команду

Касатонов: независимо от рекорда Овечкин всегда будет играть на команду
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов ответил на вопрос, будет ли влиять на игру «Вашингтон Кэпиталз» погоня российского капитана клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Будет ли рекорд влиять на исход нынешнего плей-офф?
– Конечно, любой результат и тем более такой рекорд зависит от слаженной и отличной работы всего менеджмента клуба, тренерского штаба, игроков. Чем больше Саша забивает, тем лучше играет команда. История знает и обратные примеры, но здесь не тот случай. Путь к рекорду идёт всем на пользу.

Но я хочу отдельно отметить, что Саша независимо от рекорда всегда играл и будет играть на команду, благо его талант и гены родителей-спортсменов ему позволяют это делать во всей красе. И кто бы что-то сейчас ни говорил про шайбы в пустые ворота, Саша – командный игрок и всегда выберет то решение, которое важно для команды в конкретный игровой момент, — приводит слова Касатонова «Спорт день за днём».

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