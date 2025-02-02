Брент Бёрнс стал 13-м защитником в истории НХЛ, кто набрал 900 очков

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс в домашней встрече регулярного сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4) отметился результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Брент Бёрнс набрал своё 900-е (259+641) очко в лиге и стал 13-м защитником в истории по данному показателю. Среди действующих игроков обороны Бёрнс — лидер. Ближайший преследователь — Эрик Карлссон (852) из «Питтсбург Пингвинз».

Рекорд лиги принадлежит Рэю Бурку — 1579 (410+1169) в 1612 встречах Национальной хоккейной лиги. Среди россиян лучшим является Сергей Гончар — 811 баллов и 18-е место в истории НХЛ.