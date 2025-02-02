Брент Бёрнс стал 13-м защитником в истории НХЛ, кто набрал 900 очков
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс в домашней встрече регулярного сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4) отметился результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Котканиеми (Уокер, Гостисбер) – 15:22 1:1 Дано – 17:57 1:2 Мур (Дано, Гавриков) – 21:03 1:3 Фиала (Байфилд, Даути) – 36:58 2:3 Робинсон (Бёрнс, Славин) – 45:44 2:4 Фиала (Байфилд) – 51:40
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Брент Бёрнс набрал своё 900-е (259+641) очко в лиге и стал 13-м защитником в истории по данному показателю. Среди действующих игроков обороны Бёрнс — лидер. Ближайший преследователь — Эрик Карлссон (852) из «Питтсбург Пингвинз».
Рекорд лиги принадлежит Рэю Бурку — 1579 (410+1169) в 1612 встречах Национальной хоккейной лиги. Среди россиян лучшим является Сергей Гончар — 811 баллов и 18-е место в истории НХЛ.
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