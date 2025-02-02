«Северсталь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 2 февраля, в Череповце пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» в текущем сезоне провела 51 матч и на данный момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 65 баллов.

«Спартак» после 49 встреч находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 65 очков.