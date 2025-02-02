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Динамо Мн — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:10 мск

«Динамо» Мн — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:10 мск
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Сегодня, 2 февраля, в Минске, Беларусь, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 17:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минское «Динамо» после 48 встреч имеет в активе 58 очков. Клуб из столицы Беларуси находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Авангард» на данный момент провёл 50 игр и располагается на шестой строчке Востока, имея в активе 55 очков.

Это будет вторая игра команд в сезоне. В первой встрече сильнее было «Динамо» (5:2).

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