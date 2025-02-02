Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу от «Амура» из средней зоны за секунду до конца периода
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Сегодня, 2 февраля, в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду астанинский «Барыс». После второго периода счёт 5:0 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Мищенко (Талалуев, Брынцев) – 13:04 (5x5) 2:0 Барулин (Гальченюк, Гуркин) – 17:32 (3x3) 3:0 Барулин (Броссо, Мищенко) – 37:25 (5x5) 4:0 Гиздатуллин (Талалуев, Рыжиков) – 38:42 (5x5) 5:0 Броссо (Коротких) – 39:59 (5x5)
За секунду до конца второй двадцатиминутки шведский вратарь «Барыса» Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу из средней зоны. Гол на свой счёт записал Девин Броссо с передачи Игната Коротких.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, Маттссон играет впервые с 5 октября 2024 года. Всего в нынешнем сезоне 32-летний Юхан провёл семь матчей, в которых отразил 87,9% бросков с коэффициентом надёжности 4,05.
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