Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу от «Амура» из средней зоны за секунду до конца периода

Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу от «Амура» из средней зоны за секунду до конца периода
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду астанинский «Барыс». После второго периода счёт 5:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Мищенко (Талалуев, Брынцев) – 13:04 (5x5)     2:0 Барулин (Гальченюк, Гуркин) – 17:32 (3x3)     3:0 Барулин (Броссо, Мищенко) – 37:25 (5x5)     4:0 Гиздатуллин (Талалуев, Рыжиков) – 38:42 (5x5)     5:0 Броссо (Коротких) – 39:59 (5x5)    

За секунду до конца второй двадцатиминутки шведский вратарь «Барыса» Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу из средней зоны. Гол на свой счёт записал Девин Броссо с передачи Игната Коротких.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Маттссон играет впервые с 5 октября 2024 года. Всего в нынешнем сезоне 32-летний Юхан провёл семь матчей, в которых отразил 87,9% бросков с коэффициентом надёжности 4,05.

Материалы по теме
Фото
Вратарь «Барыса» Юхан Маттссон сыграет впервые с октября 2024 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android