Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу от «Амура» из средней зоны за секунду до конца периода

Сегодня, 2 февраля, в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду астанинский «Барыс». После второго периода счёт 5:0 в пользу хозяев.

За секунду до конца второй двадцатиминутки шведский вратарь «Барыса» Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу из средней зоны. Гол на свой счёт записал Девин Броссо с передачи Игната Коротких.

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Напомним, Маттссон играет впервые с 5 октября 2024 года. Всего в нынешнем сезоне 32-летний Юхан провёл семь матчей, в которых отразил 87,9% бросков с коэффициентом надёжности 4,05.