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«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в суперигре и стал победителем 7-го тура «КХЛ 3х3»

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в суперигре и стал победителем 7-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 1 февраля, завершился 7-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Крикунов (Сулейманов) – 00:37 (3x3)     2:0 Сулейманов – 01:09     3:0 Сулейманов (Хамматов) – 02:51 (3x3)     3:1 Павлович (Паценкин) – 03:57 (3x3)     3:2 Павлович (Анисимов) – 07:28 (3x3)     4:2 Сулейманов (Крикунов) – 10:25 (3x3)     5:2 Хмелевски (Сулейманов) – 20:28 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 9
Ак Барс
Казань
0:1 Чупин (Дрожжин) – 00:40 (3x3)     0:2 Ахметзянов (Горохов) – 01:20 (3x3)     0:3 Ахметзянов (Горохов) – 01:29 (3x3)     0:4 Чупин (Муравьёв) – 03:08 (3x3)     0:5 Городилов (Ахметзянов) – 03:54 (3x3)     0:6 Ахметзянов (Городилов) – 10:39 (3x3)     0:7 Дрожжин (Городилов) – 10:48 (3x3)     0:8 Муравьёв (Ахметзянов) – 12:55 (3x3)     0:9 Чупин – 14:40 (3x3)     1:9 Корчагин – 18:02 (3x3)    

В суперигре встретились «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Уфимский клуб одержал победу со счётом 7:3 и стал победителем 7-го тура «КХЛ 3х3».

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
02 февраля 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Чупин (Муравьёв) – 00:31 (3x3)     1:1 Хмелевски (Сулейманов) – 03:50 (3x3)     2:1 Щитов (Крикунов) – 09:13 (3x3)     2:2 Городилов (Курбанов) – 10:43 (3x3)     3:2 Хмелевски (Макаров) – 11:54 (3x3)     3:3 Чупин – 13:21     4:3 Сулейманов (Хамматов) – 16:54 (3x3)     5:3 Сулейманов – 18:47     6:3 Дергунов (Крикунов) – 20:10 (3x3)     7:3 Сулейманов – 20:59    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 7-й тур начался 30 января.

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