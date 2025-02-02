«Амур» дома разгромил «Барыс» со счётом 5:0, Барулин оформил дубль

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

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В первом периоде за хозяев забили Иван Мищенко и Владислав Барулин. Во второй двадцдатиминутке Барулин, Артур Гиздатуллин и Девин Броссо довели счёт до разгромного.

Отметим, что во встрече впервые с 5 октября 2024 года сыграл голкипер «Барыса» Юхан Маттссон, пропустив пять шайб.

«Амур» с 31 баллом в активе занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками остаётся на последнем, 12-м месте в таблице Востока.