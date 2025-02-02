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«Амур» дома разгромил «Барыс» со счётом 5:0, Барулин оформил дубль

«Амур» дома разгромил «Барыс» со счётом 5:0, Барулин оформил дубль
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Мищенко (Талалуев, Брынцев) – 13:04 (5x5)     2:0 Барулин (Гальченюк, Гуркин) – 17:32 (5x5)     3:0 Барулин (Броссо, Мищенко) – 37:25 (5x5)     4:0 Гиздатуллин (Талалуев, Рыжиков) – 38:42 (5x5)     5:0 Броссо (Коротких) – 39:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде за хозяев забили Иван Мищенко и Владислав Барулин. Во второй двадцдатиминутке Барулин, Артур Гиздатуллин и Девин Броссо довели счёт до разгромного.

Отметим, что во встрече впервые с 5 октября 2024 года сыграл голкипер «Барыса» Юхан Маттссон, пропустив пять шайб.

«Амур» с 31 баллом в активе занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками остаётся на последнем, 12-м месте в таблице Востока.

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Юхан Маттссон пропустил пятую шайбу от «Амура» из средней зоны за секунду до конца периода
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