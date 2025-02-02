Журналист Fox News допустил, что Александр Овечкин может стать президентом России

Североамериканский журналист Дуглас Маккиннон в статье на сайте Fox News допустил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может стать президентом России.

«Овечкин, возможно, один из пяти лучших хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ. Остальные четыре, по моему мнению, это Гретцки, Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье. Любой, кто хоть как-то следил за жизнью и карьерой Овечкина, знает, что он человек с характером. Он известен как отличный муж, отец, друг, товарищ по команде и щедрый филантроп.

Он также известен своей любовью к родной России и её народу. Как и положено.

Из-за конфликта на Украине некоторые решили нападать на Овечкина за его дружбу с Владимиром Путиным. Это всегда легко, особенно в эпоху социальных сетей. Оставив в стороне суждения о Путине, я нахожу достойным восхищения то, что Овечкин хотя и неоднократно давал понять, что не занимается политикой, но любит свою страну и не хочет продолжения конфликта.

И, нравится вам это или нет, именно это решение, а также его слава, харизма и личная щедрость сделали Овечкина любимой фигурой в России.

Я смотрю на ландшафт России с пониманием того, что в какой-то момент Путин отойдёт в сторону. И что тогда? Кто может заполнить такой колоссальный вакуум? Как человек, который действительно имеет достаточно глубокое понимание политики, я могу сказать, что Александр Овечкин соответствует очень многим критериям. Никогда не говори «никогда», — написал Маккиннон.