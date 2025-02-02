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В «Торпедо» сообщили, что клубы КХЛ обсуждают вопрос о переносе закрытия трансферного окна

В «Торпедо» сообщили, что клубы КХЛ обсуждают вопрос о переносе закрытия трансферного окна
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Генеральный директор «Торпедо», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Харламов заявил, что клубы КХЛ обсуждают вопрос о переносе закрытия трансферного окна. Сейчас согласно регламенту трансферное окно в КХЛ закрывается в ночь на 28 декабря.

«Этот вопрос уже поднимался, это было бы логично. Он пока не принят, находится в стадии обсуждения», — приводит слова Харламова ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярный чемпионат проводится с 3 сентября по 23 марта. Ранее первый этап сезона завершался ближе к концу февраля.

«Торпедо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 54 очка после 51 игры.

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