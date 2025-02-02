«Сибирь» победила «Адмирал», дальневосточный клуб потерпел третье поражение подряд

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На 12-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передачи Джека Родевальда открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Алексей Яковлев с передач Сергея Широкова и Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Роман Рукавишников с передачи Павла Гоголева вывел «Сибирь» вперёд. Через 12 секунд Джек Родевальд с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Энди Андреофф вновь вывел гостей вперёд, реализовав буллит.

На 18-й минуте третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова сделал счёт 3:3.

В овертайме Алексей Яковлев принёс гостям победу, оформив дубль.