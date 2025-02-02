«Сибирь» победила «Адмирал», дальневосточный клуб потерпел третье поражение подряд

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
На 12-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передачи Джека Родевальда открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Алексей Яковлев с передач Сергея Широкова и Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Роман Рукавишников с передачи Павла Гоголева вывел «Сибирь» вперёд. Через 12 секунд Джек Родевальд с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Энди Андреофф вновь вывел гостей вперёд, реализовав буллит.
На 18-й минуте третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова сделал счёт 3:3.
В овертайме Алексей Яковлев принёс гостям победу, оформив дубль.
- 2 февраля 2025
-
13:36
-
13:13
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
11:59
-
11:45
-
11:20
-
11:03
-
10:46
-
10:32
-
10:15
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:58
-
08:52
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:05
-
08:01
-
07:53
-
06:58
-
06:45
-
06:38
-
06:34
-
06:07