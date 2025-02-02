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Адмирал — Сибирь, результат матча 2 февраля 2024, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» победила «Адмирал», дальневосточный клуб потерпел третье поражение подряд
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Основин (Родевальд) – 11:35 (5x5)     1:1 Яковлев (Широков, Рассказов) – 12:58 (5x5)     1:2 Рукавишников (Гоголев) – 14:06 (5x5)     2:2 Родевальд (Муранов, Солянников) – 14:18 (5x5)     2:3 Андреофф – 16:01     3:3 Сошников (Петухов) – 57:11 (5x5)     3:4 Яковлев (Аланов) – 62:42 (3x3)    

На 12-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передачи Джека Родевальда открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Алексей Яковлев с передач Сергея Широкова и Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Роман Рукавишников с передачи Павла Гоголева вывел «Сибирь» вперёд. Через 12 секунд Джек Родевальд с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Энди Андреофф вновь вывел гостей вперёд, реализовав буллит.

На 18-й минуте третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова сделал счёт 3:3.

В овертайме Алексей Яковлев принёс гостям победу, оформив дубль.

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