«На два-три гола мы наиграли». Главный тренер «Барыса» Мамбеталиев — о 0:5 с «Амуром»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал разгромное гостевое поражение от «Амура» (0:5).
«Готовили ребят к игре, говорили, что соперники будут действовать активно, судя по нашему составу. Молодые ребята где-то хорошо себя проявляют, но иногда заигрываются в атаке и в обороне недорабатывают. Не реализовали моменты, в первом периоде у нас был выход «один в ноль».
Когда пропустили два гола, побежали отыгрываться и пропустили ещё две шайбы. Пятый гол – курьёзный, не знаю, как он его пропустил. Самое главное – ребята не падают духом, каждую смену они выходят и сражаются. Через это нужно пройти. От нападающих есть хорошее продолжение, защитники не тушуются, ведут борьбу. Где-то не хватает силёнок, скоростных данных и точного броска, но оно придёт, наработаем. Даже в третьем периоде у нас были шансы, но шайба не шла, хотя на два-три гола мы, считаю, наиграли», — приводит слова Мамбеталиева сайт КХЛ.
- 2 февраля 2025
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