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И. о. главного тренера «Амура» оценил разгромную победу над «Барысом»

И. о. главного тренера «Амура» оценил разгромную победу над «Барысом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок рассказал о разгромной победе над «Барысом» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Мищенко (Талалуев, Брынцев) – 13:04 (5x5)     2:0 Барулин (Гальченюк, Гуркин) – 17:32 (5x5)     3:0 Барулин (Броссо, Коротких) – 37:25 (5x5)     4:0 Гиздатуллин (Талалуев, Рыжиков) – 38:42 (5x5)     5:0 Броссо (Коротких) – 39:59 (5x5)    

«Хорошая игра для болельщиков, много голов, позиционные атаки, контратаки… Наши ребята порой заигрывались в моментах, где можно было сыграть попроще, но в целом молодцы. Вратарь отыграл «на ноль», в нужные моменты Дамир подтащил, оставил команду в игре, особенно вначале. Потом сыграли по счёту, думаю, болельщики остались довольны.

Да, были моменты, когда «Барыс» во втором периоде закрывал в зоне, но у нас была хорошая позиционная оборона и игра на контратаках, молодцы. Мы тоже в одной смене во втором периоде хорошо закрыли соперников, но до логического завершения не дошло. Ничего, поработаем над этим», — приводит слова Костючёнка сайт КХЛ.

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