И. о. главного тренера «Амура» оценил разгромную победу над «Барысом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок рассказал о разгромной победе над «Барысом» (5:0).
«Хорошая игра для болельщиков, много голов, позиционные атаки, контратаки… Наши ребята порой заигрывались в моментах, где можно было сыграть попроще, но в целом молодцы. Вратарь отыграл «на ноль», в нужные моменты Дамир подтащил, оставил команду в игре, особенно вначале. Потом сыграли по счёту, думаю, болельщики остались довольны.
Да, были моменты, когда «Барыс» во втором периоде закрывал в зоне, но у нас была хорошая позиционная оборона и игра на контратаках, молодцы. Мы тоже в одной смене во втором периоде хорошо закрыли соперников, но до логического завершения не дошло. Ничего, поработаем над этим», — приводит слова Костючёнка сайт КХЛ.
- 2 февраля 2025
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