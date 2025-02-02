«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым на два года

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым на два года, сообщает пресс-служба омской команды.

Напомним, текущий сезон КХЛ Якупов начал в составе «Куньлуня». Перед дедлайном нападающий перешёл в «Авангард», где на данный момент провёл 25 матчей, в которых набрал 22 очка — забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач.

«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны «Авангарду», и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем ещё на два сезона», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.