«Сегодняшний матч — больше, чем два очка». Тренер «Сибири» — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о победе над «Адмиралом» (4:3 ОТ).

— Ни для кого не секрет, что сегодняшний матч — это больше, чем два очка. Что с нашей стороны, что для команды соперника. Хороший, зрелищный хоккей. За исключением последних десяти минут третьего периода. Начали где-то играть на удержание, за что и поплатились в концовке. Тем не менее выдали хороший овертайм, показали то, что у нас не получалось до этого. Получилось победить, к счастью.

— Было ли задание играть прагматичнее в третьем периоде или ваши подопечные сами начали немного осторожничать, чтобы не допустить ошибку?

— Нет, задания не было. Моментами играли правильно и здорово встречали в средней зоне. Соперник много натыкался именно в средней зоне. Здесь, наверное, больше неправильно распределились в чужой зоне и получили на контратаке. Когда ты ведёшь в счёте в концовке, всегда возникает такой психологический момент — сыграть построже, хотя никакого задания не было.

— Как вы переключились в овертайме? Были видны яркие и точечные действия, направленные на то, чтобы вырвать победу.

— Не скажу, что точечные. Да, сегодня забили, к счастью. В овертайме больше пространства для скоростных ребят, старались выпускать таких. И это сработало.

— После матча в Астане остались недовольны и реализацией, и дисциплиной. Что сегодня удалось исправить и куда двигаться дальше в этом моменте?

— Там была не дисциплина, а глупейшее удаление, которого не было. Сегодня дисциплина была с нашей стороны хорошая, ноль удалений – показатель. Прекрасно понимали, что соперник давить будет, но мы работали, работали правильно ногами, контролировали свои клюшки. Один из важных моментов – что не дали сопернику сыграть в большинстве, — приводит слова Епанчинцева сайт «Сибири».