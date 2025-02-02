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«Сегодняшний матч — больше, чем два очка». Тренер «Сибири» — о победе над «Адмиралом»

«Сегодняшний матч — больше, чем два очка». Тренер «Сибири» — о победе над «Адмиралом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о победе над «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Основин (Родевальд) – 11:35 (5x5)     1:1 Яковлев (Широков, Рассказов) – 12:58 (5x5)     1:2 Рукавишников (Гоголев) – 14:06 (5x5)     2:2 Родевальд (Муранов, Солянников) – 14:18 (5x5)     2:3 Андреофф – 16:01     3:3 Сошников (Петухов) – 57:11 (5x5)     3:4 Яковлев (Аланов) – 62:42 (3x3)    

— Ни для кого не секрет, что сегодняшний матч — это больше, чем два очка. Что с нашей стороны, что для команды соперника. Хороший, зрелищный хоккей. За исключением последних десяти минут третьего периода. Начали где-то играть на удержание, за что и поплатились в концовке. Тем не менее выдали хороший овертайм, показали то, что у нас не получалось до этого. Получилось победить, к счастью.

— Было ли задание играть прагматичнее в третьем периоде или ваши подопечные сами начали немного осторожничать, чтобы не допустить ошибку?
— Нет, задания не было. Моментами играли правильно и здорово встречали в средней зоне. Соперник много натыкался именно в средней зоне. Здесь, наверное, больше неправильно распределились в чужой зоне и получили на контратаке. Когда ты ведёшь в счёте в концовке, всегда возникает такой психологический момент — сыграть построже, хотя никакого задания не было.

— Как вы переключились в овертайме? Были видны яркие и точечные действия, направленные на то, чтобы вырвать победу.
— Не скажу, что точечные. Да, сегодня забили, к счастью. В овертайме больше пространства для скоростных ребят, старались выпускать таких. И это сработало.

— После матча в Астане остались недовольны и реализацией, и дисциплиной. Что сегодня удалось исправить и куда двигаться дальше в этом моменте?
— Там была не дисциплина, а глупейшее удаление, которого не было. Сегодня дисциплина была с нашей стороны хорошая, ноль удалений – показатель. Прекрасно понимали, что соперник давить будет, но мы работали, работали правильно ногами, контролировали свои клюшки. Один из важных моментов – что не дали сопернику сыграть в большинстве, — приводит слова Епанчинцева сайт «Сибири».

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