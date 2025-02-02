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Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с дублями

Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с дублями
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Защитник СКА Александр Никишин во встрече с московским «Динамо» (4:3 ОТ) забросил две шайбы. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Никишин стал автором 350-го дубля игроков СКА в КХЛ. 97 армейцев забрасывали по две шайбы за одну игру: 21 защитник и 76 нападающих.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)     3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5)     3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)    

Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с дублями – пять. Александр обошёл Дмитрия Калинина, на чьём счету четыре встречи с двумя голами. Лучший нападающий по этому показателю – Илья Ковальчук, он забрасывал по две шайбы в 24 матчах.

Также Никишин достиг отметки в 150 баллов в составе СКА, став первым игроком обороны клуба с берегов Невы, достигшим такого результата.

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