Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с дублями

Защитник СКА Александр Никишин во встрече с московским «Динамо» (4:3 ОТ) забросил две шайбы. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Никишин стал автором 350-го дубля игроков СКА в КХЛ. 97 армейцев забрасывали по две шайбы за одну игру: 21 защитник и 76 нападающих.

Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с дублями – пять. Александр обошёл Дмитрия Калинина, на чьём счету четыре встречи с двумя голами. Лучший нападающий по этому показателю – Илья Ковальчук, он забрасывал по две шайбы в 24 матчах.

Также Никишин достиг отметки в 150 баллов в составе СКА, став первым игроком обороны клуба с берегов Невы, достигшим такого результата.