Тамбиев — о поражении от «Сибири»: неприятный соперник, сложно нам даются игры с ним

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от новосибирской «Сибири» (3:4 ОТ).

«Непростой матч. Неприятный соперник, сложно нам даются игры с ним. Вроде нанесли много бросков и моменты были, но опять всю игру отыгрывались. Поначалу бросок – гол, бросок – гол, всё не в нашу пользу складывалось. Молодцы ребята, что нашли в себе силы, сравняли счёт и спасли это очко. Но немножко не понравился овертайм. Вяло играли, отдали инициативу, не нанесли ни одного броска – как следствие, проиграли овертайм. Спасибо болельщикам за поддержку, готовимся к следующему матчу», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.