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Тамбиев — о поражении от «Сибири»: неприятный соперник, сложно нам даются игры с ним

Тамбиев — о поражении от «Сибири»: неприятный соперник, сложно нам даются игры с ним
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от новосибирской «Сибири» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Основин (Родевальд) – 11:35 (5x5)     1:1 Яковлев (Широков, Рассказов) – 12:58 (5x5)     1:2 Рукавишников (Гоголев) – 14:06 (5x5)     2:2 Родевальд (Муранов, Солянников) – 14:18 (5x5)     2:3 Андреофф – 16:01     3:3 Сошников (Петухов) – 57:11 (5x5)     3:4 Яковлев (Аланов) – 62:42 (3x3)    

«Непростой матч. Неприятный соперник, сложно нам даются игры с ним. Вроде нанесли много бросков и моменты были, но опять всю игру отыгрывались. Поначалу бросок – гол, бросок – гол, всё не в нашу пользу складывалось. Молодцы ребята, что нашли в себе силы, сравняли счёт и спасли это очко. Но немножко не понравился овертайм. Вяло играли, отдали инициативу, не нанесли ни одного броска – как следствие, проиграли овертайм. Спасибо болельщикам за поддержку, готовимся к следующему матчу», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

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