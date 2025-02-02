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Овечкин занимает второе место по победным голам в возрасте 39 лет, до рекорда — одна шайба

Овечкин занимает второе место по победным голам в возрасте 39 лет, до рекорда — одна шайба
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги забил пять победных голов. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин занимает второе место по победным голам в возрасте 39 лет. Столько же шайб забрасывали Теэму Селянне в сезоне-2009/2010 и Алекс Дельвеккио в сезоне-1971/1972.

Рекорд же принадлежит Бретту Халлу. В сезоне-2003/2004 39-летний Халл забил шесть победных голов в 81 игре регулярки.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 14 результативных передач. «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 75 очков после 52 сыгранных встреч.

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