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Трактор — Сочи, результат матча 2 февраля 2025, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Трактор» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Телегин (Гуськов) – 15:47 (5x5)     1:1 Мачулин (Венгрыжановский, Авершин) – 24:09 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Коромыслов) – 46:38 (5x5)     2:2 Сероух (Федотов) – 56:39 (5x5)     3:2 Светлаков (Дронов) – 60:31 (3x3)    

В составе «Трактора» отличились Сергей Телегин и Андрей Светлаков (дважды). За «Сочи» заброшенными шайбами отметились Василий Мачулин и Даниил Сероух.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 54 матча. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 36 очков за 51 игру.

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