«Трактор» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

В составе «Трактора» отличились Сергей Телегин и Андрей Светлаков (дважды). За «Сочи» заброшенными шайбами отметились Василий Мачулин и Даниил Сероух.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 54 матча. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 36 очков за 51 игру.