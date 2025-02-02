«Игра сразу не задалась». Тренер «Локомотива» Никитин — о матче с «Металлургом»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Игра сразу не задалась, но парни — молодчики, нашли в себе силы почти перевернуть непростую игру с непростым соперником, но, конечно, хотелось бы, чтобы эти моменты дожимали в концовке.

Что не получалось до первой заброшенной шайбы? Против нас играл непростой соперник. Во-вторых, очень тяжело: бросок — гол, бросок — гол. Психологически парни — молодчики, смогли найти в себе силы сражаться, это самое главное. Все попадают в психологическую воронку, мы не исключение, важно выбираться из неё», — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».