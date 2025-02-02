Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Локомотива» Никитин объяснил выбор голкипера Майорова на матч с «Металлургом»

Тренер «Локомотива» Никитин объяснил выбор голкипера Майорова на матч с «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о выборе голкипера на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Минулин) – 00:54 (5x5)     0:2 Орехов (Яковлев, Канцеров) – 09:54 (5x5)     0:3 Моисеев – 33:01 (5x5)     1:3 Полунин (Рафиков, Тесанов) – 47:55 (5x5)     2:3 Алексеев (Берёзкин) – 55:11 (5x5)    

— Почему решили дать Максиму Майорову сыграть против топового соперника и как оцените его игру?
— У нас следующие два соперника тоже топовые. Лёха [Мельничук] сыграл три матча подряд, надо было отдохнуть, а Макс как раз три игры отдохнул. В целом, достойно и уверенно сыграл. Понятно, что соперник исполнил где-то, ребята наши помогли, не без этого обошлось. Думаю, эта игра ему однозначно в опыт пойдёт. В паре моментов сделал хорошие, нужные сейвы, дал возможность вернуться нам в игру, — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».

Материалы по теме
СКА совершил камбэк в матче с «Динамо», ЦСКА разгромил «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
СКА совершил камбэк в матче с «Динамо», ЦСКА разгромил «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android