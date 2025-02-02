Тренер «Локомотива» Никитин объяснил выбор голкипера Майорова на матч с «Металлургом»
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о выборе голкипера на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Минулин) – 00:54 (5x5) 0:2 Орехов (Яковлев, Канцеров) – 09:54 (5x5) 0:3 Моисеев – 33:01 (5x5) 1:3 Полунин (Рафиков, Тесанов) – 47:55 (5x5) 2:3 Алексеев (Берёзкин) – 55:11 (5x5)
— Почему решили дать Максиму Майорову сыграть против топового соперника и как оцените его игру?
— У нас следующие два соперника тоже топовые. Лёха [Мельничук] сыграл три матча подряд, надо было отдохнуть, а Макс как раз три игры отдохнул. В целом, достойно и уверенно сыграл. Понятно, что соперник исполнил где-то, ребята наши помогли, не без этого обошлось. Думаю, эта игра ему однозначно в опыт пойдёт. В паре моментов сделал хорошие, нужные сейвы, дал возможность вернуться нам в игру, — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».
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