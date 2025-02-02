Тренер «Локомотива» Никитин объяснил выбор голкипера Майорова на матч с «Металлургом»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о выборе голкипера на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

— Почему решили дать Максиму Майорову сыграть против топового соперника и как оцените его игру?

— У нас следующие два соперника тоже топовые. Лёха [Мельничук] сыграл три матча подряд, надо было отдохнуть, а Макс как раз три игры отдохнул. В целом, достойно и уверенно сыграл. Понятно, что соперник исполнил где-то, ребята наши помогли, не без этого обошлось. Думаю, эта игра ему однозначно в опыт пойдёт. В паре моментов сделал хорошие, нужные сейвы, дал возможность вернуться нам в игру, — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».