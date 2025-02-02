Защитник «Авангарда» Мурылёв заявлен в качестве форварда на матч с минским «Динамо»

Омский «Авангард» в социальных сетях опубликовал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Встреча состоится сегодня, 2 февраля. Начало игры — в 17:10 по московскому времени. Из-за проблем с травмами защитник Артём Мурылёв заявлен в качестве нападающего в четвёртой тройке.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Авангарда»:

Бердин (Проскуряков);

Якупов — Игумнов — Фьоре, Шарипзянов — Чистяков;

Окулов — Спунер — Мартынов, Гуляев — Коледов;

Верба — Каблуков — Рейнгардт, Кулик — Меркли;

Филатьев — Танков — Мурылёв, Воронков — Соловьёв.