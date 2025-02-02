Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» Мурылёв заявлен в качестве форварда на матч с минским «Динамо»

Защитник «Авангарда» Мурылёв заявлен в качестве форварда на матч с минским «Динамо»
Комментарии

Омский «Авангард» в социальных сетях опубликовал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Встреча состоится сегодня, 2 февраля. Начало игры — в 17:10 по московскому времени. Из-за проблем с травмами защитник Артём Мурылёв заявлен в качестве нападающего в четвёртой тройке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Авангарда»:

Бердин (Проскуряков);
Якупов — Игумнов — Фьоре, Шарипзянов — Чистяков;
Окулов — Спунер — Мартынов, Гуляев — Коледов;
Верба — Каблуков — Рейнгардт, Кулик — Меркли;
Филатьев — Танков — Мурылёв, Воронков — Соловьёв.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android