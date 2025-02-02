Защитник «Авангарда» Мурылёв заявлен в качестве форварда на матч с минским «Динамо»
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Омский «Авангард» в социальных сетях опубликовал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Минск-Арена» в Минске. Встреча состоится сегодня, 2 февраля. Начало игры — в 17:10 по московскому времени. Из-за проблем с травмами защитник Артём Мурылёв заявлен в качестве нападающего в четвёртой тройке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Состав «Авангарда»:
Бердин (Проскуряков);
Якупов — Игумнов — Фьоре, Шарипзянов — Чистяков;
Окулов — Спунер — Мартынов, Гуляев — Коледов;
Верба — Каблуков — Рейнгардт, Кулик — Меркли;
Филатьев — Танков — Мурылёв, Воронков — Соловьёв.
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