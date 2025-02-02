Агент Овечкина оценил игру Александра и «Вашингтона» в матче с «Виннипегом»
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Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, прокомментировал игру хоккеиста в матче с «Виннипегом» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сравнял счёт в третьем периоде, но в овертайме соперник всё же одержал победу.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
— Что думаете о камбэке «Кэпиталз» и 24-м голе Александра в сезоне?
— «Вашингтон» проигрывал в две шайбы — «горел» со счётом 2:4. Но «Кэпиталз» проявили характер! Александр как капитан вёл команду за собой и сумел сравнять счёт, — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.
38-летнему Овечкину осталось забросить 17 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894).
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