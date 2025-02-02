Агент Овечкина оценил игру Александра и «Вашингтона» в матче с «Виннипегом»

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, прокомментировал игру хоккеиста в матче с «Виннипегом» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сравнял счёт в третьем периоде, но в овертайме соперник всё же одержал победу.

— Что думаете о камбэке «Кэпиталз» и 24-м голе Александра в сезоне?

— «Вашингтон» проигрывал в две шайбы — «горел» со счётом 2:4. Но «Кэпиталз» проявили характер! Александр как капитан вёл команду за собой и сумел сравнять счёт, — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

38-летнему Овечкину осталось забросить 17 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894).