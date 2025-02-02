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«Недооценки не было». Защитник «Трактора» прокомментировал победу над «Сочи»

«Недооценки не было». Защитник «Трактора» прокомментировал победу над «Сочи»
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Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов оценил победу своей команды в матче с «Сочи» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Телегин (Гуськов) – 15:47 (5x5)     1:1 Мачулин (Венгрыжановский, Авершин) – 24:09 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Коромыслов) – 46:38 (5x5)     2:2 Сероух (Федотов) – 56:39 (5x5)     3:2 Светлаков (Дронов) – 60:31 (3x3)    

— Хорошая получилась игра, в первом периоде была небольшая неразбериха. Со второго периода стали агрессивнее идти на ворота, но почему-то это не принесло свои плоды и всё переместилось на начало третьего периода. Затем нелепый гол, мы не удержали свою игру. Перевели матч в овертайм и там забрали победу.

Как вы настраивались на предстоящую игру с командой, которая сейчас находится на одиннадцатом месте Запада? Не было ли недооценки?
— Я думаю, что мало кто смотрит на место команды в таблице, поэтому недооценки не было.

— Как оценишь достижения Зака Фукале, который в этом сезоне уже восьмой раз сыграл на «ноль» и сейчас занимает первое место в КХЛ по данному показателю?
— Я очень рад за нашего вратаря, потому что он не только хороший вратарь, но и человек. Своим трудом он заслуживает быть первым.

— Скоро в Новосибирске Матч звезд КХЛ. Какие планы на эту паузу?
— У нас будут тренировочные сборы. Поэтому на отдых рассчитывать не буду, постараюсь это время провести с семьей, — сказал Коромыслов в интервью «Чемпионату».

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