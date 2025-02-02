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Агент Овечкина: «Виннипег» уже можно называть «любимой» командой Александра

Агент Овечкина: «Виннипег» уже можно называть «любимой» командой Александра
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Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, высказался про обновление хоккеистом рекорда НХЛ по количеству голов в матчах с командами одной франшизы. Овечкин забросил 56 шайб в играх с «Виннипегом» («Атлантой»).

— Александр обновил рекорд НХЛ по количеству голов против одной франшизы.
— Да, он забил уже 56 голов! В какой-то степени можно назвать «Виннипег»/«Атланту» его «любимой» командой, — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

В ночь с 1 на 2 февраля Овечкин сравнял счёт в матче с «Виннипегом» в третьем периоде, но в овертайме его команда всё же проиграла.

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