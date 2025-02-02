«Автомобилист» переиграл «Ладу», у команды из Екатеринбурга 10 побед подряд

В эти минуты на льду «Лады-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Лада» на своей площадке проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:4.

Шайбами в составе команды победителей отметились Ник Меркли, Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев и Джесси Блэкер. У хозяев точные броски на счету Данилы Юртайкина и Дмитрия Кугрышева.

«Автомобилист» одержал 10 побед подряд. Екатеринбуржцы набрали 51 очко в 50 матчах и вышли на вторую строчку в Восточной конференции. У «Лады» 42 очка в 48 матчах и 10-е место в той же конференции.

В следующем матче «Автомобилист» встретится на выезде с «Куньлунем» (4 февраля), а «Лада» сыграет с «Нефтехимиком» дома (4 февраля).