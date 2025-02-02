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Лада — Автомобилист, результат матча 2 февраля 2025, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» переиграл «Ладу», у команды из Екатеринбурга 10 побед подряд
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В эти минуты на льду «Лады-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Лада» на своей площадке проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Бывальцев) – 15:50 (5x5)     1:1 Юртайкин (Неколенко) – 23:21 (5x5)     2:1 Кугрышев (Волков) – 30:01 (5x5)     2:2 Да Коста (Хрипунов) – 31:47 (5x5)     2:3 Бывальцев (Воробьёв, Хрипунов) – 53:32 (5x5)     2:4 Блэкер (Бывальцев) – 59:41 (en)    

Шайбами в составе команды победителей отметились Ник Меркли, Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев и Джесси Блэкер. У хозяев точные броски на счету Данилы Юртайкина и Дмитрия Кугрышева.

«Автомобилист» одержал 10 побед подряд. Екатеринбуржцы набрали 51 очко в 50 матчах и вышли на вторую строчку в Восточной конференции. У «Лады» 42 очка в 48 матчах и 10-е место в той же конференции.

В следующем матче «Автомобилист» встретится на выезде с «Куньлунем» (4 февраля), а «Лада» сыграет с «Нефтехимиком» дома (4 февраля).

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